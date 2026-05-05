Accident extrem de grav în județul Timiș. Impact între o mașină și un tractor

Marți seară, în jurul orei 21:40, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe DC 113, în localitatea Brănești.

A fost alertată Stația de Pompieri Făget și la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și o ambulanță SAJ.

În accidentul rutier sunt implicate un autoturism, în care se aflau trei adulți și doi minori, și un tractor, în care era doar conducătorul.

În urma producerii accidentului rutier, o femeie din autoturism a rămas încarcerată. Aceasta a fost extrasă de către pompieri, în stare conștientă și cooperantă.

Bărbatul din tractor a primit îngrijiri medicale la fața locului, conștient și cooperant.