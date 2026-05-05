Lansarea „UniCredit Cowork Hub”, la UVT. Foto

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în colaborare cu UniCredit Bank, au lansat astăzi, 5 mai 2026, noul spațiu din sediul principal UVT, „UniCredit Cowork Hub”, un mediu deschis studenților, cadru primitor pentru întâlnirile profesionale și educaționale, ideal pentru activitățile practice și învățarea bazată pe activități de proiect.

Evenimentul a avut loc în contextul vizitei unei delegații UniCredit Bank la UVT, prilej cu care au fost discutate direcțiile de dezvoltare ale unui parteneriat strategic între cele două instituții.

La evenimentul de lansare a participat Andrea Tognetti, vicepreședinte Executiv People & Culture, UniCredit Bank, alături de acesta fiind prezent și Petru Opriș, Retail Regional Manager – Banat, UniCredit Bank, dar și reprezentanții conducerii universității, prof. univ. dr. Eugen Cosmin Enache, prorector UVT responsabil cu strategia financiară, digitalizare și dezvoltare organizațională, lect. univ. dr. Alexandru Popa, prorector UVT responsabil cu legislația, conformitatea, patrimoniul UVT, relația cu Senatul UVT și comunitatea Alumni UVT, și conf. univ. dr. Florin Claudiu Boțoc, decanul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT. La evenimentul de lansare s-au aflat și alți invitați din comunitatea academică, studenți și cercetători din UVT, alături de invitați din comunitatea locală.

În cadrul întâlnirilor desfășurate cu prilejul vizitei, reprezentanții UVT și UniCredit Bank au discutat despre extinderea colaborării prin proiecte dedicate studenților, inițiative de educație financiară și oportunități de integrare pe piața muncii, consolidând astfel legătura dintre mediul universitar și sectorul bancar.

Andrea Tognetti, vicepreședinte Executiv People & Culture, UniCredit Bank România: „La UniCredit Bank, credem cu tărie în parteneriatele public – private care generează valoare reală în educație și consolidează legătura dintre mediul universitar și piața muncii.

Împreună cu parteneri precum Universitatea de Vest din Timișoara, urmărim să dezvoltăm competențe relevante și să pregătim tinerii pentru primul loc de muncă, pentru cariere durabile, într-o lume aflată într-o continuă transformare.

Alături de comunitatea academică din UVT, am dezvoltat conceptul acestui „UniCredit Cowork Hub”, un spațiu al ideilor bune, învățării prin cooperare și dezvoltării profesionale, un mediu atractiv în care tinerii studenți și absolvenți vor primi îndrumări specializate utile pentru viața lor profesională.

Mulțumim Universității de Vest din Timișoara și domnului rector Marilen Gabriel Pirtea pentru entuziasmul și abordarea practică, prin care au transformat o intenție în realitate.”

Prof. univ. dr. Eugen Cosmin Enache, prorector UVT responsabil cu strategia financiară, digitalizare și dezvoltare organizațională: „Încercăm să oferim, la UVT, o infrastructură educațională scalată pentru toate categoriile de proiecte și pentru cele mai utile formate ale activităților practice studențești, iar noul spațiu pe care l-am proiectat și l-am conturat ca hub de cowork răspunde exact acestor criterii.

Ne așteptăm ca tot mai mulți studenți să utilizeze cadrul primitor pe care îl punem aici la dispoziție, mai ales ca pe un mediu cu funcționalitate specială pentru studiul și practica echipelor de proiect. Mulțumim partenerilor de la UniCredit Bank România pentru deschiderea cu care au sprijinit acest proiect, pentru implicarea energică în toate stadiile definirii și realizării sale, de la prima idee până la etapa de instalare finală, stadiul lansării de astăzi.

Cultura economică și dezvoltarea culturii organizaționale avansează, la UVT, prin intermediul facilităților pe care „UniCredit Cowork Hub” le propune.”

Parteneriatul dintre UVT și UniCredit Bank vizează facilitarea legăturilor directe între comunitatea academică și mediul bancar din economia locală, oferind tinerilor acces la resurse și stagii de pregătire, dar și dezbateri de specialitate și studii de caz, punctând teme esențiale pentru cultura bancară și financiară a viitorilor absolvenți, profesioniștii de mâine.

Pe lângă lansarea noului spațiu de cowork, în continuarea evenimentului de astăzi a avut loc și conferința susținută de vicepreședintele Executiv People & Culture, UniCredit Bank, Andrea Tognetti, care a vizat tema de actualitate referitoare la leadership în organizațiile contemporane: „Learning from the best – Success Story”.