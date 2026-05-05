Incendiu puternic într-o gospodărie din Timiș. Pompierii au salvat un cal, șapte porci și mai multe păsări

Marți după-amiază, pompierii lugojeni s-au mobilizat cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două anexe gospodărești din Lugoj, pe str. Herendeștiului.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 350 mp.

În urma evenimentului, au ars mai multe materiale combustibile (lemn, plastic, textile), deșeuri. Pompierii au reușit să salveze un cal, șapte porci și mai multe păsări, dar au murit un câine și câțiva porumbei, fiind surprinși de flăcări

Din fericire nu s-au înregistrat victime omenești.

Intervenția a fost finalizată în urmă cu puțin timp.

Pompierii militari au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, din cauza focului deschis în spații deschise.

Recomandări de la ISU Timiș❗️

Nu depozitați materiale inflamabile (fân, lemne, combustibili) în apropierea surselor de căldură sau a instalațiilor electrice.

Asigurați o ventilație corespunzătoare în adăposturile pentru animale.

Nu lăsați foc deschis nesupravegheat în gospodărie.

Echipați-vă cu mijloace de primă intervenție, precum stingătoare sau butoaie cu apă.

Asigurați căile de acces libere pentru intervenția pompierilor.

Bilanț pe patru luni

În primele patru luni ale anului 2026, peste 80 de animale și păsări au fost salvate de pompieri în timpul intervențiilor, fie că a fost vorba despre incendii, accidente rutiere sau misiuni independente pentru deblocarea și extragerea acestora din medii ostile vieții, iar alte zeci au fost găsite decedate.