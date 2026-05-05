Trei mașini au luat foc la Timișoara

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit, marți seara, cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la trei autoturisme pe Calea Bogdăneștilor din Timișoara (colț cu Circumvalațiunii).

Din primele informații, incendiul se manifestă cu ardere generalizată la două dintre acestea.

Update 1: Incendiul a fost stins. Vom reveni.

Update 2, ora 21:30:

● cel de-al treilea autoturism, afectat parțial, în proporție de 60%;

■ cauza probabilă de izbucnire a incendiului: foc deschis în spatii deschise (arderi de vegetație uscată).

• un al patrulea autoturism a fost afectat în proporție de aproximativ 5% din cauza radiației termice a incendiului. Acesta a fost mutat din zona de manifestare a incendiului până la sosirea echipajelor de intervenție.

Sursa foto: ISU Timiș