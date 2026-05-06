Zborurile devin tot mai scumpe: criza kerosenului pune presiune pe marile companii aeriene.

Creșterea explozivă a prețului combustibilului pentru avioane provocată de războiul cu Iran și blocajele din Strâmtoarea Ormuz începe să schimbe radical industria aviatică globală. Companiile aeriene reduc curse, majorează tarifele și avertizează că efectele crizei ar putea dura luni sau chiar ani.

Prețul kerosenului pentru aviație s-a dublat în ultimele două luni, potrivit experților de la Imperial College London.

Aproape 41% din combustibilul aviatic folosit în Europa tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar volumele globale de transport pentru kerosen și combustibil de avion au coborât recent la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

Deși experții spun că lumea nu va rămâne efectiv fără combustibil pentru avioane, costurile tot mai mari afectează deja piața, mai scrie The Guardian.

Lufthansa a anunțat reducerea a 20.000 de zboruri, în timp ce compania low-cost Spirit Airlines și-a închis operațiunile.

Virgin Atlantic și grupul International Airlines Group, care deține British Airways, au avertizat că vor majora prețurile biletelor pentru a compensa costurile. Companiile încearcă să se protejeze prin contracte financiare care fixează prețul combustibilului pe termen mediu, însă aceste soluții sunt limitate în timp.

„Combustibilul pentru avioane costă acum aproximativ cât benzina pentru mașini anul trecut”, a explicat profesorul Rafael Palacios, director al departamentului de aeronautică de la Imperial College London.

Industria turismului observă deja modificări în comportamentul călătorilor. Mulți amână rezervările sau aleg destinații mai apropiate și considerate mai sigure.

„Oamenii încă călătoresc, dar aleg locuri mai accesibile și mai previzibile”, a declarat Jenny Southan, fondatoarea platformei Globetrender. Experții avertizează că rutele mici și zborurile mai puțin profitabile vor fi primele eliminate dacă situația se agravează.

Paradoxal, actuala criză energetică ar putea accelera tranziția către aviația „jet zero”, bazată pe combustibili sintetici sau hidrogen. Specialiștii spun că tehnologia există deja, însă costurile sunt uriașe.

Combustibilul sintetic, produs prin combinarea hidrogenului și carbonului folosind energie regenerabilă, este de aproximativ zece ori mai scump decât kerosenul clasic. O altă variantă este utilizarea hidrogenului drept combustibil pentru motoarele aeronavelor. Companii precum Rolls-Royce au testat deja astfel de tehnologii.

Problema majoră este infrastructura. Întreaga industrie aviatică mondială a fost construită timp de un secol în jurul combustibililor clasici. „Este o tranziție de 50 de ani. Crizele pot deveni catalizatori dacă tehnologia este suficient de avansată”, spune profesorul Palacios.

Analiștii avertizează că, pe termen lung, transportul aerian ar putea redeveni un serviciu rezervat mai ales celor cu venituri ridicate. Totuși, specialiștii amintesc că și în prezent zborurile sunt accesibile doar unei minorități.

Potrivit datelor citate de experți, 80% dintre oamenii de pe planetă nu au zburat niciodată cu avionul.

Economiștii avertizează însă că impactul crizei petrolului se extinde mult dincolo de turism și aviație.

Țările sărace, dependente de importuri de energie și fertilizatori din Golf, sunt deja afectate sever de scumpiri și blocaje logistice.

(sursa: Mediafax)