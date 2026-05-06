Tinerii handbalişti alb-violeţi încep bătălia pentru trofeu!

Sala NOVA PG Arena din Turda va fi, în perioada 6–10 mai (de astăzi şi până duminică), centrul handbalului juvenil din România, odată cu desfășurarea Turneului Final al Campionatului Național de Juniori I.

Competiția aduce față în față cele mai valoroase opt echipe din țară la această categorie de vârstă, iar băieţii de la SCM Politehnica Timişoara, pregătiţi de antrenorul Atilla Horvath, vor avea de dus lupte grele…

În urma tragerii la sorţi, alb-violeţii au fost repartizaţi în Grupa I, alături de AHC Potaissa Turda (gazda turneului), CSŞ Odorheiu Secuiesc şi AHC Talentul este Cheia (TEC) Bucureşti.

În Grupa II vor evolua: ACS HC Beldiman Arad, CS Dinamo Bucureşti, ACS HC Buzău 2012 şi CSU din Suceava.

Mai jos, programul meciurilor din grupe (sursa: frh.ro), cu menţiunea că toate vor fi transmise în direct, pe canalul de YouTube al AHC POTAISSA TURDA.

Weekendul este rezervat fazelor decisive ale competiției, urmând să se dispute jocurile de clasament, semifinalele și finalele, care vor stabili ierarhia finală și câștigătoarea titlului național.