Vot unanim pentru bugetul Timișului

Pus în dezbatere publică, la sfârșitul lunii aprilie, când au fost prezentate și sumele alocate pentru principalele direcții – de funcționare, respectiv de dezvoltare, bugetul Timișului pe 2026 – cel mai mare din istoria județului, a fost votat astăzi în unanimitate de consilierii județeni.

Astfel, Timișul va avea la dispoziție un buget care depășește un miliard de lei, din care cea mai mare parte – 700 de milioane, sunt alocate investițiilor.

Ședința de astăzi, în cadrul căreia bugetul a fost votat în unanimitate de toți consilierii județeni, a fost caracterizată, la finalul ei, de Alfred Simonis, drept „un exemplu de colaborare, consultare, echilibru într-o țară în care suntem fragmentați, divizați, polarizați”.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care ați votat acest proiect. Suntem aici PSD, PNL, AUR, USR, Forța Dreptei și cred că și PMP, și votăm majoritatea proiectelor în unanimitate.

Avem și o coaliție la nivelul județului Timiș, formată din PSD și PNL, care a funcționat și funcționează, și mi-aș dori ca în perioada imediat următoare să nu aducem mocirla de la București la județul Timiș. Suntem pregătiți pentru orice scenariu, dar mi-ar plăcea să continuăm în aceeași notă”, a declarat Alfred Simonis, la finalul ședinței.

