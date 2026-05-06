Explozie de culori de 8.000 de euro pe strada Alba Iulia din Timişoara (video)

Explozie de culori pe strada Alba Iulia! Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a cumpărat, prin achiziție directă, 2.200 de umbrele, la un preț total de 41.140 de lei (aproximativ 8.120 de euro).

Asta înseamnă 18,7 lei pentru fiecare „umbrelă automată cu tijă și mâner curbat din lemn, spițe și terminații negre, închidere cu Velcro. Diametrul 105 cm. Diverse culori”.

A schimbat furnizorul, care acum este Colaj Design SRL, și plătește mai puțin decât anul trecut.

Pe lângă achiziția propriu-zisă, instituția a mai plătit 27.500 de lei (circa 5.400 de euro) pentru montarea și demontarea umbrelelor.

De aceste operațiuni, care vizează 1.500 de umbreluțe, se va ocupa Mattyas Electric Solutions.

Celelalte 700 de umbrele cumpărate de Casa de Cultură vor fi, probabil, de rezervă, pentru înlocuirea celor care se vor deteriora de la vânt și alte intemperii.