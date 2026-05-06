Impact violent între o mașină și o motocicletă, la Timișoara.

Un bărbat, de 35 de ani, a condus un autoturism pe Calea Torontalului, dinspre bulevardul Cetății înspre Calea Alexandru Ioan Cuza, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Timiș, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă, condusă de un bărbat de 39 de ani.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 39 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

