Rugă în weekend, într-o localitate de lângă Timișoara.

Sat cu peste 1.600 de locuitori din componența comunei Giarmata, din imediata vecinătate a Timișoarei, Cerneteaz are parte de un ritm al vieții mai apropiat de cel orășenesc, dar nu-și abandonează nici tradițiile străvechi.

Aici, în zilele de 8 și 9 mai, va avea loc o nouă ediție a Rugii Satului, festivitățile urmând să se desfășoare în Parcul Arteza.

În după-amiaza primei zile, spectacolul va fi susținut de artiștii Alex Surdea, Diana Golîmba, Georgiana Vița, Alexia Nicole Alb și Toni Știopon, urmând ca sâmbătă, 9 mai, scena să fie preluată de Florin Boița, Dana Gruescu, Ciprian Pop, Liliana Laichici și DJ Crystell, precum și de membrii ansamblului folcloric Sânziene Bănățene și, respectiv, ai trupei Authentic Band.