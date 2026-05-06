Cupa Druckeria aduce la Timișoara primele patru școli din proiectul „Juniorii din Curtea Școlii”

Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria organizează sâmbătă, 16 mai, la baza sportivă Vasile Deheleanu din Timișoara, prima ediție a Cupei Druckeria – „Juniorii din Curtea Școlii”, turneu dedicat școlilor implicate în proiectul început la finalul anului 2024 împreună cu Academia Politehnica Timișoara.

De-a lungul anului 2025 am ajuns în patru localități din județul Timiș – Bethausen, Iohanisfeld, Ghilad și Mașloc – unde juniori și jucători ai Politehnicii au petrecut timp alături de copiii din școlile locale. În cadrul fiecărei acțiuni au fost organizate meciuri în curtea școlii și Druckeria a oferit echipamente personalizate, mingi, jambiere, materiale de antrenament și materiale promoționale pentru echipele gazdă.

Turneul din 16 mai reprezintă continuarea acestor vizite și aduce pentru prima dată cele patru școli împreună la Timișoara. Elevii vor juca semifinale și finale pe un teren profesionist, într-un eveniment organizat special pentru ei, cu arbitraj, premiere, fotografii și întâlniri cu oameni din jurul Politehnicii Timișoara.

La eveniment vor fi prezenți jucători ai echipei de seniori Politehnica Timișoara, iar copiii vor avea ocazia să stea de vorbă, să facă fotografii și să primească autografe de la componenții echipei alb-violete și de la antrenorul principal Dan Alexa.

„Pentru mulți dintre copii va fi prima experiență de acest fel și primul contact cu atmosfera unei baze sportive de nivel profesionist. Ne dorim ca această zi să fie o competiție între școli, dar și o amintire frumoasă pentru copiii care au intrat în povestea „Juniorii din Curtea Școlii”. Proiectul va continua și în perioada următoare, urmând să ajungem și în alte școli din mediul rural din județul Timiș” – Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria.

Programul turneului:

09:00 – Sosirea echipelor și prezentarea participanților

09:45 – Semifinale

10:45 – Finala mică

11:45 – Finala mare

12:30 – Premiere și fotografii

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul: Politehnica Timișoara, Academia Politehnica, Shop Poli, SCM Timișoara, AJF Timiș.