Timişoreanca Aida Mitroi, salbă de medalii cu lotul României la Olimpiada Balcanică de Matematică! (foto)

Timişoreanca Aida Mitroi, fostă elevă la Şcoala Gimnazială nr. 16, acum la Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, a obţinut medalia de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică (BMO) 2026.

O medalie de aur, una de argint și patru de bronz este bilanţul elevilor români la cea de-a 43-a ediţie e BMO, desfășurată în perioada 3–8 mai 2026, la Salonic, în Grecia.

Cei șase elevi din echipa României:

Andrei Vila, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de aur;

David-Vlad Marghidan, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de argint;

Mircea Maxim Rebengiuc, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, medalie de bronz;

Ștefan-Cătălin Savu, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, medalie de bronz;

Aida Mitroi, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

Ciobotea Alexandru, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de bronz.

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București (Leader) și însoțită de profesor Ovidiu Sontea de la Colegiul Național „Tudor Vianu” din București (Deputy).

Felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor, părinților și celor care au făcut posibilă această reușită!

La BMO 2026 au participat echipe din Albania, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia și Turcia (țări membre) precum și echipe din Algeria, Arabia Saudită, Azerbaijan, Franța, Georgia, Italia, Kazakhstan, Kirgistan, Lituania, Malaysia, Turkmenistan, Uzbekistan și Marea Britanie (țări invitate), a transmis Ministrul Educației.