O minte strălucită cucerește lumea matematicii: timișoreanca Aida Mitroi

Cu un palmares impresionant de medalii obținute la competițiile de matematică naționale și internaționale, timișoreanca Aida Mitroi își dorește să aprofundeze la un nivel înalt domeniul pe care l-a îndrăgit încă din primii ani de școală.

Elevă acum în ultimul an la Liceul Internațional de Informatică din București, tânăra a aplicat deja la mai multe instituții de învățământ superior recunoscute la nivel mondial pentru performanța academică, fiind admisă la universități precum University of Cambridge – Trinity College, Massachusetts Institute of Technology (MIT), California Institute of Technology (Caltech), precum și altele de top din Marea Britanie.

Aida a finalizat primele opt clase la Școala Gimnazială nr. 16 din Timișoara cu un mare succes reputat pe scena competițională: medalie de aur și punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2022.

Și pentru că a vrut să ridice ștacheta pregătirii sale la matematică, a optat pentru un liceu privat din Capitală, unitate de învățământ care a dat, de-a lungul timpului, mai mulți elevi olimpici la disciplinele din aria științelor exacte. Aici, datorită rezultatelor obținute la olimpiade, a fost admisă fără taxă.

Anii au trecut, dar pasiunea pentru matematică a rămas. Astfel, Aida a continuat seria performanțelor competiționale, aducând acasă medalie după medalie: aur la EGMO 2025 și la EGMO 2026, respectiv argint la EGMO 2023.

Anul acesta, a participat pentru ultima dată la competițiile școlare dedicate elevilor, încununându-și succesul cu încă o medalie de aur și a doua notă din concurs la recenta Olimpiadă Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO).

Adăugând acest rezultat celorlalte obținute în anii anteriori, Aida Mitroi a fost inclusă în ”Hall of Fame EGMO 2026”, figurând pe locul 7 în clasamentul celor mai bune eleve la matematică din istoria olimpiadei.

