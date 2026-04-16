Concept unitar pentru sensurile giratorii de pe drumurile județene din Timiș, implementat pentru creșterea siguranței publice

A fost elaborat un concept unitar pentru amenajarea sensurilor giratorii de pe drumurile județene din Timiș, cu scopul creșterii siguranței rutiere. Proiectul a fost realizat în urma consultărilor cu specialiști și arhitecți, a transmis Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

”Am realizat un concept unitar pentru sensurile giratorii de pe drumurile județene. În urma discuțiilor cu specialiști și cu o echipă de arhitecți, am ajuns la un proiect final pe care îl vom implementa în tot județul Timiș.

De ce? Pentru că vrem să creștem siguranța în trafic. De-a lungul timpului au fost numeroase accidente în sensuri

le giratorii, iar unele puteau fi evitate.

Tocmai de aceea am început deja lucrările în punctele cu risc ridicat. Noile girații vor fi semnalizate corespunzător, iluminate, și au fost gândite astfel încât să ofere o vizibilitate bună pentru toți șoferii.

Orice lucrare ce va fi contractată de acum înainte pentru astfel de obiective va respecta acest nou concept: girații moderne, dar mai ales sigure”, spune Simonis.