Acţiune de amploare a poliţiştilor timişeni: 350 de amenzi, 16 permise reţinute, 11 certificate de înmatriculare retrase

La data de 15 aprilie 2026, la nivelul Uniunii Europene s-a desfășurat acțiunea ROADPOL – SPEED MARATHON, având ca obiectiv principal combaterea vitezei excesive și reducerea riscului rutier.

În acest context, Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, prin Serviciul Rutier, a desfășurat activități specifice, având ca scop impunerea respectării regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate.

Pe durata acțiunii, au fost controlate 377 de autovehicule și legitimate 402 persoane.

Totodată, polițiștii rutieri au aplicat 350 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 91.125 de lei. Dintre acestea, 258 de sancțiuni au fost pentru depășirea vitezei legale, 23 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 69 pentru alte abateri la regimul rutier.

De asemenea, au fost reținute 16 permise de conducere, dintre care 9 pentru depășirea limitelor legale de viteză, 1 pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și 6 pentru alte abateri la regimul rutier, fiind retrase și 11 certificate de înmatriculare.

Exemple:

La data de 15 aprilie, pe DN 6, în proximitatea localității Biled, a fost depistat un bărbat de 58 de ani, conducând un autoturism cu viteza de 165 km/h pe un segment de drum limitat la 90 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 75 km/h.

Tot în 15 aprilie, pe DN 6, tot în zona localității Biled, a fost depistat un bărbat de 28 de ani, conducând un autoturism cu viteza de 154 km/h pe un segment de drum limitat la 90 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 64 km/h.

În aceeaşi zi, tot pe DN 6, dar în proximitatea localității Șandra, a fost depistat un bărbat de 34 de ani, conducând un autoturism cu viteza de 152 km/h pe un segment de drum limitat la 90 km/h, depășind astfel limita legală de viteză cu 62 km/h.

Cei trei şoferi au fost sancționaţi contravențional cu amendă în cuantum de 1.822,5 lei și cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 120 de zile, fiindu-le eliberată dovadă fără drept de circulație.

Polițiștii rutieri vor acționa și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, a informat IPJ Timiş.