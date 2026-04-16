Un film realizat în întregime cu AI va fi lansat în cinematografele din India (video)

Un film realizat în întregime cu AI va fi lansat în cinematografele din India

Filmul „Maharaja in Denims” a fost creat în întregime de inteligenţa artificială (AI) şi ar trebui să devină, la sfârşitul verii, prima producţie de acest gen lansată de studiourile de la Bollywood, informează joi AFP, transmit Agerpres și g4media.ro.

Spre deosebire de concurenta sa americană, mai reglementată, industria cinematografică indiană, extrem de prolifică – peste 2.000 de producţii pe an – s-a lansat fără reţineri în domeniul AI, cu mai multe proiecte de lungmetraje.

Două dintre acestea, „Chiranjeevi Hanuman: The Eternal” şi „Love You”, s-au fost mult timp în fruntea acestei curse, fără a ajunge, însă, în faza de lansare în cinematografe. Prin urmare, „Maharaja in Denims” este cel care, în cazul în care nu apar surprize, ar trebui să fie primul în această nouă categorie.

Adaptat după romanul omonim de succes semnat de Khushwant Singh, lansat în 2014, filmul este produs de studiourile Intelliflicks, cofondate în Chandigarh (nord) în 2023 de autor şi de Gurdeep Singh Pall, un fost vicepreşedinte al Microsoft.

„Gurdeep a vrut să demonstreze că este posibilă realizarea unui lungmetraj cu instrumente AI”, a explicat scriitorul într-un interviu acordat AFP. „A vrut să încerce cu cartea mea, aşa a luat naştere Intelliflicks”, a spus el.

Bestsellerul său relatează povestea unui adolescent privilegiat din Chandigarh care crede că este reîncarnarea maharajului Ranjit Singh, fondatorul Imperiului Sikh în secolul al XIX-lea, şi a unei victime a violenţelor care au vizat această comunitate în 1984, după asasinarea Indirei Gandhi.

Atunci când sunt ecranizate, aceste epopei necesită, în mod tradiţional, un buget considerabil. AI a permis, însă, reducerea bugetului la o zecime.

„Unii cineaşti estimaseră costul (filmului) la peste 500 de milioane de rupii (4,65 milioane de euro), într-un format tradiţional. Ar trebui să-l finalizăm cu aproximativ 40-50 de milioane de rupii”, a declarat încântat Singh.

„Fără onorarii pentru actori, fără filmări întârziate sau perturbate (…) fără probleme cu decorurile; totul se bazează pe creativitatea minţii şi a maşinii”, a adăugat el.

Singura abatere de la dominaţia computerului: muzica filmului, compusă şi interpretată de oameni.

Melodia principală este interpretată de Sukhwinder Singh, care şi-a împrumutat vocea coloanei sonore a filmului „Slumdog Millionaire”, pelicula regizată de Danny Boyle şi recompensată cu opt Oscaruri.

În India, „oamenii privesc muzica mai mult decât o ascultă, aşa că (aşa) este mai bine”, a explicat Singh.

Chiar dacă tehnologia a permis eliberarea de numeroasele constrângeri materiale, „filmările”, încredinţate unei echipe restrânse, de doar şase persoane, nu au fost, însă, uşoare.

În primul rând, deoarece instrumentele AI actuale nu sunt bine antrenate pentru a reproduce chipurile indiene. „Ar fi fost mult mai uşor să realizăm un western”, a declarat regizorul, „dacă am fi anticipat aceste dificultăţi, am fi ales un alt scenariu”, a spus el.

Totodată, progresele constante ale instrumentelor AI l-au obligat să-şi modifice periodic montajul. „Tehnologia evoluează continuu”, a spus Khushwant Singh. „Eşti mereu tentat să apelezi la cea mai recentă inovaţie, pentru că ceea ce-ai filmat înainte nu mai pare la fel de atractiv sau de interesant”, a adăugat el.

Prevăzut să fie finalizat la sfârşitul anului 2025, filmul ar urma să fie lansat în august sau în septembrie. „Cred că astăzi pot spune cu certitudine că am reuşit să stăpânim tehnica realizării unui film prin inteligenţă artificială”, a declarat mândru Singh.

În opinia sa, acesta este unul dintre primele filme de acest gen care nu numai că va revoluţiona, ci va şi democratiza industria mondială a celei de-a şaptea arte.

„Având în vedere ritmul extrem de rapid al progreselor tehnologice, un tânăr de 18 ani care stă în satul său va putea rivaliza în curând cu marile studiouri”, anticipează Khushwant Singh, adăugând: „Concurenţa va veni din toate colţurile lumii”.

