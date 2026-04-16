30 de fațade de case din satul Macedonia vor fi renovate de către voluntarii Asociației „Acasă în Banat”

Asociația Acasă în Banat lansează înscrierile pentru voluntarii celei de-a opta ediții Color the Village. În acest an, inima evenimentului va fi în Timiş, la Macedonia.

În 11, 12 şi 13 iunie 2026 voluntari din toată țara se reunesc pentru a da o mână de ajutor unui alt sat din Banat. Timp de numai trei zile, sute de oameni sunt așteptați pentru a renova și zugrăvi case din Macedonia, județul Timiș, dar și alte clădiri sau obiective comunitare din sat.

Formularul de înscriere este disponibil la: https://luma.com/hhbrur8s

În cele trei zile, voluntarii vor lucra împreună pentru a renova 30 de fațade de case, vor trata lemnul, vor zugrăvi și vor vopsi, pentru a le păstra frumusețea de altădată. Nu este nevoie de experiență în construcții, ci doar de bunăvoință, energie şi deschiderea de a da o mână de ajutor acolo unde este nevoie.

„Voluntarii sunt sufletul acestui proiect. Fără ei, Color the Village nu ar putea exista. Motorul evenimentului este această energie a sute de oameni pusă laolaltă, puterea de a face bine împreună. În iunie, ne vedem la Macedonia, aici în Timiș, într-un sat în care vă invităm să dați o mână de ajutor ca să îi punem în valoare frumusețea.” – Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

Înscrierea voluntarilor se poate face până în 24 mai 2026. Participanții pot alege zilele în care vor participa, una, două sau toate trei, le sunt asigurate toate mesele și materialele de care au nevoie.

Până de curând destul de izolată, Macedonia (localitate ce aparține administrativ de orașul Ciacova) a fost aleasă de Asociația Acasă în Banat deoarece mai păstrează case cu fațade frumoase, cu o arhitectură specifică Banatului de Câmpie, însă foarte multe se degradează și riscă să se piardă.

Proiectul este posibil și datorită partenerilor care îl susțin: Policolor România, Fundația Bosch, Hella România, Laptaria cu caimac, BRD Groupe Societe Generale, Linde Global Services România.

Despre eveniment

Color the Village se află la a opta ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Grădinari (2025), Altringen (2024), Valeapai (2023), Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.

Despre Asociația Acasă în Banat

Fondată în 2018, Asociația Acasă în Banat îşi propune să păstreze patrimoniul cultural al regiunii, să redea culoare satului bănățean şi să redescopere adevăratele valori ale acestor locuri: oameni buni şi gospodari, case frumoase şi poveştile lor.

Contact: acasainbanat@gmail.com

Donații: LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801 | EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801 | SWIFT/BIC: BTRLRO22

PayPal: acasainbanat@gmail.com | SMS BANAT la 8845