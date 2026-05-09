Accident grav în apropiere de Sânnicolau Mare

Un bărbat de 27 de ani a condus un autoturism pe DJ 682, dinspre localitatea Saravale înspre orașul Sânnicolau Mare, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 48 de ani, care a fost condus la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negative, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.