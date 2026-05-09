Cabană făcută scrum de un incendiu. Pompierii au mers pe jos aproape 3 ore (foto)

Cabană făcută scrum de un incendiu. Pompierii au mers pe jos aproape 3 ore

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții de vineri spre sâmbătă la o cabană din Munții Retezat.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Hunedoara și cei ai Gărzii de Intervenție Baru au fost solicitați în această seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din munții Retezat”, au transmis vineri seara reprezentanții ISU Hunedoara.

La locul intervenției au fost mobilizate două autospeciale: una de stingere cu apă și spumă și una de primă intervenție și comandă.

Accesul autospecialelor către cabană era limitat, iar pompierii au fost nevoiți să parcurgă o parte din drum pe jos, având asupra lor mijloace de primă intervenție.

În sprijinul echipajelor de pompieri au intervenit și salvatorii montani din cadrul Salvamont Hunedoara.

Traseul de munte parcurs de pompieri pedestru a durat aproape 3 ore. Aceștia au ajuns la locul intervenției în jurul orei 2.30. Cabana, cu o suprafață de aproximativ 250 metri pătrați, a ars în totalitate.

Focarele existente au fost lichidate și, astfel, a fost eliminat riscul propagării incendiului la vegetația din jur și la pădure.

În momentul producerii evenimentului, în cabană nu se aflau persoane. Din cercetările efectuate la fața locului, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza coșului de fum necurățat.