Fiecare viață contează! Pompierii au salvat o iapă gestantă căzută într-o groapă (video)

Aproape trei ore s-au străduit pompierii, sâmbătă dimineață, să salveze o iapă căzută într-o groapă tehnologică din apropierea fostului combinat siderurgic din Hunedoara.

Încă de la început, misiunea s-a anunțat foarte dificilă, întrucât terenul instabil a continuat să se surpe după căderea animalului.

Mai mult decât atât, iapa era gestantă și salvarea ei trebuia făcută cu cât mai multă grijă.

Pentru a sprijini misiunea pompierilor, la fața locului a fost alocat un buldoexcavator aparținând Apa Prod Hunedoara și, în cele din urmă, animalul a fost extras în siguranță.

„Mulțumim celor de la Apa Prod pentru ajutorul oferit astăzi!

Felicitări salvatorilor noștri pentru răbdarea și profesionalismul cu care au intervenit și de această dată!

Pentru noi fiecare viață contează!”, a transmis ISU Hunedoara.