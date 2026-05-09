Fiecare viață contează! Pompierii au salvat o iapă gestantă căzută într-o groapă (video)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Fiecare viață contează! Pompierii au salvat o iapă gestantă căzută într-o groapă (video)

Aproape trei ore s-au străduit pompierii, sâmbătă dimineață, să salveze o iapă căzută într-o groapă tehnologică din apropierea fostului combinat siderurgic din Hunedoara.

Încă de la început, misiunea s-a anunțat foarte dificilă, întrucât terenul instabil a continuat să se surpe după căderea animalului.

Mai mult decât atât, iapa era gestantă și salvarea ei trebuia făcută cu cât mai multă grijă.

Pentru a sprijini misiunea pompierilor, la fața locului a fost alocat un buldoexcavator aparținând Apa Prod Hunedoara și, în cele din urmă, animalul a fost extras în siguranță.

„Mulțumim celor de la Apa Prod pentru ajutorul oferit astăzi!

Felicitări salvatorilor noștri pentru răbdarea și profesionalismul cu care au intervenit și de această dată!

Pentru noi fiecare viață contează!”, a transmis ISU Hunedoara.

CITEȘTE ȘI: Cabană făcută scrum de un incendiu. Pompierii au mers pe jos aproape 3 ore (foto)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *