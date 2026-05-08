Biciclist accidentat pe trecerea de pietoni, într-o zonă centrală a Timișoarei.

Un bărbat, de 50 de ani, a condus un autoturism pe strada Nera, dinspre Calea Circumvalațiunii către strada Sinaia, iar la un moment dat, la trecerea pentru pietoni din zona pasajului pietonal care face legătura între strada Nera și bulevardul Republicii, a surprins și accidentat un bărbat de 27 de ani, care traversa partea carosabilă pe bicicletă, pe trecerea pentru pietoni.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 27 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.