Accident grav lângă Timișoara, femeie blocată în mașina răsturnată (foto)

Vineri, în jurul orei 15:35, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier în Dudeștii Noi.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și 9 pompieri.

În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii auto.

În urma impactului, un autoturism s-a răsturnat. O victimă de sex feminin a rămas blocată. Echipajele lucrează pentru extragerea victimei și acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Totodată, celălalt conducător auto (sex masculin) primește îngrijiri medicale la fața locului.

Ce au stabilit polițiștii

Un bărbat de 40 de ani a condus un autoturism pe Calea Hodoniului, dinspre localitatea Hodoni către DN 6, iar la intersecția cu strada Liliacului ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 65 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 65 de ani, a intrat în coliziune cu un cap de pod și s-a răsturnat.

În urma accidentului au rezultat două victime, respectiv bărbatul de 65 de ani și o femeie de 66 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 65 de ani.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

