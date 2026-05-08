Maşină a unei şcoli de şoferi, lovită de un alt autoturism, la Timişoara. Instructorul a fost rănit

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Un bărbat, de 56 de ani, a condus un autoturism pe Calea Sever Bocu, dinspre localitatea Dumbrăvița înspre strada Amurgului din municipiul Timișoara, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către o femeie, de 43 de ani, în calitate de cursant al unei școlii de șoferi.

În urma impactului, un bărbat de 46 de ani, instructor auto, pasager în autoturismul condus de femeie, a fost rănit.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

