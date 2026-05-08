Amenzi de peste un milion de lei, aplicate de ITM Timiș pentru neregulile depistate în luna aprilie.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, sub coordonarea doamnei inspector șef, Ileana Mogoșanu, au desfășurat în perioada 01.04.2026-30.04.2026, o serie de campanii proprii și naționale pentru verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă a lucrătorilor. Aceste campanii au vizat sectoare economice diverse, cu un accent deosebit pe construcții.

În urma celor 287 controale, s-au aplicat 278 sancțiuni, dintre care 224 avertismente și 54 amenzi, în valoare de 1.266.500 lei. Valoarea foarte mare a amenzilor rezultă din aplicarea acestora pentru muncă la negru, fiind depistate 40 persoane care au prestat muncă nedeclarată.

„Menționăm faptul că ponderea mare de avertismente aplicate s-a datorat faptului că ITM TIMIȘ pune accent pe prevenție și conștientizarea angajatorilor privind respectarea legislației muncii.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă ITM TIMIȘ au urmărit respectarea aspectelor legate de angajarea personalului, transmiterea în termen legal a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, durata timpului de muncă și munca suplimentară, precum și acordarea drepturilor salariale la data prevăzută în contractul individual de muncă.

În privința securității și sănătății în muncă, principalele neconformități constatate au vizat lipsa instruirii lucrătorilor din punct de vedere al SSM, evaluări de riscuri incomplete sau neactualizate.

Doamna inspector șef Ileana Mogoșanu face un apel către toți angajatorii să manifeste responsabilitate și să trateze cu maximă seriozitate obligațiile legale privind relațiile de muncă și protecția lucrătorilor. Respectarea legii înseamnă respect pentru oameni, pentru muncă și pentru un mediu economic sănătos”, transmit reprezentanții instituției.