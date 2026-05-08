Servicii complete și îngrijire gratuită pentru mame și nou-născuți la noua Maternitate Odobescu din Timișoara. Foto

Noua Maternitate Odobescu (Clinica de Obstetrică și Neonatologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara), s-a mutat în urmă cu câteva luni într-un sediu modern situat pe Strada Franyó Zoltán, nr. 6 (în zona Blașcovici).

Aici sunt oferite servicii medicale de nivel III pentru gravide, mame și nou-născuți, într-un sediu modern, adaptat standardelor actuale de siguranță și îngrijire.

Colectivele secțiilor de Obstetrică-Ginecologie I-IV, A.T.I. și Neonatologie, conduse de conf. dr. Daniela Chiriac, prof. dr. Laurențiu Pirtea, șef lucrări dr. Ciprian Crișan, prof. dr. Ioan Sas, Dr. Brîncoveanu Maria Ana, respectiv de dr. Mihaela Țunescu, explică ce servicii sunt disponibile în cadrul maternității, cum se desfășoară internarea și ce diferențiază această unitate medicală de celelalte din regiune.

Servicii pentru monitorizarea sarcinii și naștere

Noua Maternitate Odobescu asigură monitorizarea gravidelor, inclusiv a celor cu patologii asociate, precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat sau sarcinile cu risc crescut.

În cadrul maternității sunt oferite servicii complete pentru nașteri naturale și prin cezariană, desfășurate într-un bloc operator complet dotat. De asemenea, pacientele beneficiază de investigații și monitorizare atât în regim de internare continuă, cât și prin spitalizare de zi.

Internările de urgență, precum nașterile spontane sau urgențele ginecologice, sunt preluate permanent, iar pentru cezarienele programate și investigațiile medicale, programările sunt realizate prin ambulatoriul de specialitate sau direct pe secție, la recomandarea medicului curant.

Neonatologie și îngrijire pentru prematuri

Maternitatea dispune de servicii complete de neonatologie și terapie intensivă neonatală pentru nou-născuții cu patologii severe sau prematuritate extremă.

Există compartimente dedicate pentru îngrijirea prematurilor, dotate cu incubatoare și echipamente moderne, precum și servicii standardizate pentru îngrijirea nou-născutului sănătos și adaptarea acestuia la viața extrauterină.

În același timp, sunt oferite servicii de consiliere genetică și suport pentru alăptare, iar părinții sunt integrați în procesul de îngrijire.

Investigații și diagnostic pentru mamă și copil

Investigațiile oferite în cadrul maternității sunt structurate pentru a acoperi întregul proces de monitorizare a sarcinii și sănătății nou-născutului.

Gravidele beneficiază de ecografii trimestriale și de specialitate pentru monitorizarea dezvoltării fătului și depistarea anomaliilor congenitale, precum și de investigații în regim de spitalizare de zi.

În cadrul unor programe regionale (cum ar fi POCU), sunt incluse consultații de specialitate și teste specifice pentru gravidele din regiunea de vest. În plus, unitatea este deservită de un laborator care oferă servicii de CT, RMN și mamografii (disponibile prin programare cu bilet de trimitere CNAS).

Pentru nou-născuți sunt realizate screeninguri neonatale pentru depistarea precoce a unor afecțiuni metabolice, hormonale sau genetice grave, precum fibroza chistică sau hipotiroidismul congenital.

Totodată, în cazurile care necesită investigații suplimentare, este asigurat consult genetic și diagnostic rapid pentru suspiciuni de sindroame genetice sau boli rare.

Prin ce se diferențiază noua Maternitate Odobescu

Maternitatea dispune de Expertiză de Nivel III în Neonatologie, fiind unul dintre puținele centre din regiune capabile să gestioneze prematuritatea extremă, inclusiv cazurile bebelușilor născuți cu doar câteva sute de grame. Secția de Neonatologie ocupă mai mult de jumătate din capacitatea totală a maternității, având 54 dintre cele 102 paturi disponibile.

Totodată, noul sediu a fost adaptat pentru a include fluxuri medicale optimizate, circuite moderne de oxigen și o a treia sursă de curent, esențiale pentru siguranța în blocul operator și în secțiile ATI.

În plus, numărul mai redus de paturi comparativ cu vechea locație permite o supraveghere mai atentă și un mediu mai puțin aglomerat pentru paciente și nou-născuți.

Ce facilități oferă maternitatea și cum se face internarea

Pacientele beneficiază de condiții moderne de cazare, în saloane individuale, în care siguranța și confortul lor primează. Noua structură a maternității include circuite medicale reorganizate, gândite pentru eficientizarea actului medical.

Pacientele beneficiază de condiții moderne de cazare, în saloane individuale, în care siguranța și confortul lor primează. Noua structură a maternității include circuite medicale reorganizate, gândite pentru eficientizarea actului medical.

Totodată, maternitatea funcționează în cadrul sistemului public de sănătate, iar serviciile medicale sunt oferite gratuit. Astfel, pacientele au acces la monitorizarea sarcinii, naștere, investigații, îngrijire neonatală și servicii medicale specializate fără costuri suplimentare.

Procedura de internare respectă fluxul standard al Spitalului Municipal, dar are câteva particularități pentru noua locație. Există două tipuri de internare: urgențe (nașteri spontane sau alte urgențe ginecologice) – în acest caz trebuie să vă prezentați direct la Unitatea de Primiri Urgențe a Maternității, deschisă 24/7; și programări (cezariene programate, investigații) – acestea se fac prin ambulatorul de specialitate sau direct pe secție, la recomandarea medicului curant.

Pentru internare sunt necesare următoarele documente: act de identitate (original); card de sănătate (activ); dosarul de gravidă – care conține toate analizele, ecografiile și scrisorile medicale din timpul sarcinii; dovada calității de asigurat – adeverință de salariat cu zilele de concediu medical pe ultimele 12 luni sau cupon de pensie; acte pentru înregistrarea bebelușului – certificatele de naștere și cărțile de identitate ale ambilor părinți, plus certificatul de căsătorie (dacă este cazul).