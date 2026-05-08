TechDay 2026: conferința gratuită pentru antreprenori și manageri revine pe 13 mai la Timişoara

Fastbit anunță ediția a 5-a a TechDay, conferința anuală gratuită dedicată antreprenorilor, CEO, CFO și managerilor care vor să înțeleagă cum transformă digitalizarea, inteligența artificială și cybersecurity-ul modul în care se conduce un business.

Evenimentul are loc pe 13 mai 2026, la Iulius Congress Hall din Timișoara. Agenda include două prezentări keynote și trei blocuri tematice cu speakeri care prezintă exemple din proiecte reale implementate în companii din România și Europa.

Iancu Guda deschide ziua la 9:40 cu un keynote despre digitalizarea raportării financiare în business. Cu aproape 20 de ani de experiență în analiză financiară și consultanță strategică, vine la TechDay cu o prezentare construită pentru antreprenori și CFO-i: cum arată claritatea financiară în timp real și ce decizii se schimbă când informația vine mai repede.

Virgil Tornoreanu vine cu o perspectivă practică despre adoptarea AI în companiile mici și mijlocii. Pornește de la un context real: în România sunt aproximativ 600.000 de firme active, marea lor majoritate fără departament IT și fără buget dedicat pentru tehnologie. Prezintă o rețetă testată pe clienți reali: formare pentru manageri, LLM-uri locale pentru companiile cu date confidențiale și aplicații livrate în zile, nu în luni. Conduce firme în Timișoara, Calgary și Austria și are o carte despre economie și AI care apare în iunie 2026.

Digitalizare & Business

Cum treci de la haos operațional la claritate digitală? Această sesiune reunește antreprenori și specialiști care au implementat soluții reale în companii românești. Vei descoperi cum un ERP bine ales îți oferă control și viteză, cum poți construi un CRM propriu fără echipă de IT și cum navighezi printr-o piață plină de soluții ca să le alegi pe cele care chiar funcționează pentru business-ul tău.

Inteligenţă articifială

AI nu mai este un subiect de viitor. A devenit deja o decizie de business pe care o iei sau nu o iei acum. Vei înțelege cum poți adopta AI păstrând controlul asupra datelor companiei tale, ce înseamnă o platformă Sovereign AI și de ce contează pentru IMM-uri, și cum transformi informațiile din ERP în decizii financiare clare, în timp real.

Securitate Cibernetică

Amenințările cibernetice nu dispar; mai mult, evoluează odată cu AI-ul. Aceaste sesiuni tematice îți oferă o radiografie clară a riscurilor reale din 2026: de la securizarea ecosistemului Microsoft 365, la implicațiile NIS2 pentru IMM-uri, până la modul în care fiecare fișier care intră în compania ta poate deveni un vector de atac.

„TechDay a rămas gratuit pentru că accesul la informație bună nu ar trebui să fie un privilegiu de buget. Fiecare ediție este construită pentru oamenii care conduc companii și care vor răspunsuri practice, nu prezentări de produs” – Marius Moise, General Manager Fastbit, organizatorul TechDay.

Despre Fastbit

Fastbit este o companie de soluții IT din Timișoara, specializată în implementarea de sisteme CRM, automatizare de procese de business și proiecte de cybersecurity. Din 2019, Fastbit organizează anual conferința TechDay, un eveniment gratuit dedicat antreprenorilor și managerilor din zona de vest a României. Ediția 2026 marchează cel de-al 5-lea an al conferinței.