NaturalPachKids, echipa Liceului Tehnologic „Sfântul Nicolae” din Deta, va reprezenta Timișul în finala națională a Maratonului pentru Educație Antreprenorială.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a fost gazda semifinalei „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” IV, program inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

Programul este realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic.

Evenimentul a fost organizat de CONAF Sucursala Timiș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

În acest context competitiv și inspirațional, locul I al semifinalei a fost adjudecat de echipa Liceului Tehnologic „Sfântul Nicolae” din localitatea Deta.

În 2026, un număr de 600 de liceeni din Timiș au parcurs un proces educațional aplicat, construit în jurul întâlnirilor directe cu antreprenori, al exercițiilor de gândire strategică și al validării ideilor în fața realității economice, fiind ghidați de 20 antreprenori voluntari care au înțeles că investiția în educație este, de fapt, cea mai sigură formă de dezvoltare pe termen lung a unei societăți.

Semifinala județeană a adus în fața juriului și a unei audiențe formate din 350 elevi, un total de 14 echipe, reunind 73 de elevi. Fiecare echipă a avut o viziune proprie asupra unui posibil viitor, demonstrând creativitate și o maturitate surprinzătoare în înțelegerea mecanismelor de piață, a nevoilor reale ale consumatorilor și a modului în care o idee poate fi transformată într-un model de business sustenabil.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru susținut de lideri locali care au înțeles importanța acestui tip de intervenție educațională, iar evaluarea proiectelor a fost realizată de un juriu format din profesioniști care înțeleg, din experiență directă, greutatea unei idei transformate în business.

În urma deliberărilor, premiu I al semifinalei a fost acordat echipei NaturalPachKids, care propune dezvoltarea și producerea de plasturi medicali destinați persoanelor cu diabet zaharat tip 1, având ca obiectiv principal îmbunătățirea calității vieții pacienților prin soluții sigure, eficiente și confortabile. Echipa este formată din Monica Dinu, Mihaela Csaki, Paul Peiov, Luca Dascălu, Nicolae Telescu, Iasmin Stoici, elevi ai Liceul Tehnologic „Sfântul Nicolae” din localitatea Deta, coordonați de profesoara Elfriede-Larisa Todor. Performanța lor le oferă oportunitatea de a reprezenta județul Timiș în finala națională de la București, din 26 mai.

Locul al doilea a revenit echipei NaturalCare, care aduce în prim-plan produsele realizate din ingrediente atent selecționate, fără compuși nocivi, precum balsamul de buze, cremă de mâini, bombe de baie și detergent de vase obținut din castane, proiect realizat de elevi ai Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, sub coordonarea profesoarei Luminița Iovițoiu.

Pe locul al treilea s-a clasat echipa Timeless Together, furnizarea de servicii de suport la domiciliu pentru persoane vârstnice, încadrate în domeniul serviciilor de asistență socială fără cazare. Proiectul este dezvoltat de elevi ai Colegiului Național „Ana Aslan”, coordonați de profesorul Dragoș Leontin.

Cele trei echipe au fost răsplătite cu premii în bani. Echipa clasată pe locul I a primit un premiu în valoare de 3.000 de lei, cea de pe locul II a fost premiată cu 2.000 de lei, în timp ce echipa de pe locul III a fost recompensată cu 1.000 de lei. Valoarea totală a premiilor și a mențiunilor este 6.900 EUR.

„Această semifinală a fost, înainte de toate, un test autentic de reziliență, creativitate și, poate cel mai important, de curaj. Curajul de a ieși în față, de a-ți susține ideea, de a accepta emoția, întrebările, vulnerabilitatea și, în același timp, de a continua să crezi în ceea ce poți construi.

Antreprenoriatul este un parcurs lung, uneori obositor, alteori nedrept, însă victoria aparține întotdeauna celor care refuză să renunțe exact în momentul în care provocările devin mai mari decât confortul personal. Iar ceea ce am văzut astăzi, aici, la Timiș, îmi dă speranța că această generație are nu doar idei bune, ci și forța interioară de a merge mai departe atunci când va fi greu.

„Într-un moment în care educația antreprenorială pentru tineri avea nevoie de structură, viziune și curaj, a apărut această idee care astăzi este o mișcare națională. Faptul că Maratonul pentru Educație Antreprenorială a ajuns, după patru ediții, în 30 de județe, arată că atunci când mediul academic, mediul antreprenorial și comunitatea își unesc forțele, pot construi repere reale pentru viitorul României.

UVT rămâne un partener profund atașat acestei misiuni și credem că tinerii au nevoie de contexte în care să își descopere vocea, curajul și capacitatea de a transforma o idee într-un drum” – a declarat Flavia BARNA, prorector UVT.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială continuă, în această ediție, în 30 de județe din România, reunind mii de elevi, profesori și antreprenori într-un efort comun de a reduce distanța dintre educație și realitatea economică, iar finala națională, care va avea loc la București, va aduce împreună cele mai bune echipe din întreaga țară, într-o competiție despre idei și despre direcția în care se construiește viitorul.

Conceptul programului este înregistrat la OSIM, confirmând caracterul său inovator și original, într-un moment în care educația antreprenorială era aproape absentă din parcursul educațional al tinerilor.