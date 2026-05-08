Copil de 12 ani, adus cu elicopterul SMURD la Timişoara, de la o şcoală, cu multiple plăgi

Vineri, 8 mai, în jurul orei 11:00, echipajul medical SMURD din cadrul Punctului de Lucru Vinga a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical unui minor în vârstă de 12 ani, la o unitate de învățământ din localitatea Vinga.

La locul evenimentului, echipajul a identificat multiple plăgi pe corpul minorului, fiind alertat elicopterul SMURD.

În urma evaluării medicale, minorul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, pe cale aeriană, fiind conștient și cooperant.

Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și pentru efectuarea cercetărilor ulterioare, a transmis ISU Timiş.

Ce spune IPJ Arad

La data de 8 mai a.c., în jurul orei 11.10, polițiștii Secției 1 Rurală Arad au fost sesizați despre faptul că un elev minor ar fi fost rănit, de către un alt elev, tot minor, într-o unitate de învățământ din Vinga, cu un obiect ascuțit (n.r. – înjunghiat cu un cuţit).

Ultima activitate preventivă desfășurată la unitatea de învățământ, de către reprezentații Inspectoratului de Poliție Județean Arad, a fost la data de 20 aprilie 2026.

Până acum, nu au mai fost raportate conflicte anterioare între cei doi elevi.

În cauză se efectuează cercetări, pentru stabilirea stării de fapt și luarea măsurilor legale, care se impun.