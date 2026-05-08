Zeci de biciclişti, trotinetişti şi mopedişti, opriţi de poliţişti şi jandarmi la Giroc

Zeci de biciclişti, trotinetişti şi mopedişti au fost opriţi în trafic, de poliţişti şi jandarmi, la Giroc.

Joi, în intervalul 18:00 – 21:00, poliţiştii locali giroceni au acționat, împreună jandarmi, agenţi de la Biroul Rutier Timișoara şi Secția 1 Poliție Rurală pe DJ 595D și în toată comuna.

Scopul a fost creșterea disciplinei rutiere și reducerea accidentelor grave de circulație, fiind vizaţi, în mod deosebit, bicicliștii, mopediștii, trotinetiştii dar şi motocicliştii.

„Respectați regulile de circulație! Circulați în siguranță, pentru voi și pentru cei din jur!” – Poliţia Locală Giroc.

Totodată, un semnal de alarmă a fost tras şi de primăria comunei de lângă Timişoara: „Facem un apel către toți cei care circulă cu trotinete electrice, mopede și motociclete în comuna noastră să respecte regulile de circulație și liniștea comunității.

✔️ Purtați echipament de protecție

✔️ Respectați limitele de viteză

✔️ Evitați circulația periculoasă printre pietoni

✔️ Nu modificați evacuările pentru a produce zgomot excesiv

✔️ Fiți responsabili, mai ales în zonele aglomerate și pe timpul serii

Siguranța și respectul față de ceilalți trebuie să fie o prioritate pentru fiecare dintre noi. Împreună putem avea o comunitate mai sigură și mai liniștită pentru copii, părinți și bunici”.

