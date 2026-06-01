Sportivii de la CSC Moșnița și CSC Ghiroda și Giarmata Vii au obţinut rezultate remarcabile la Cupa Europeană de Kempo

În perioada 29-31 mai, sportivi de la cluburile timișene CSC Moșnița și CSC Ghiroda și Giarmata Vii au participat la Cupa Europeană de Kempo.

Competiția s-a desfășurat la Oradea şi a reunit aproximativ 400 de participanți din mai multe țări de pe continent.

Rezultatele obținute de aceștia sunt următoarele: Sarah Velescu (categoria 12-14 ani – 65 kg, CSC Moșnița) – locul 1 la full-kempo, locul 2 la semi-kempo și locul 2 la K1 kempo; Luca Velescu (categ. seniori – 75 kg, CSC Moșnița) – locul 2 la full-kempo, locul 3 la K1 kempo și locul 4 la semi-kempo; Darian Crișan (categ. 10-12 ani – 45 kg, CSC Moșnița) – locul 1 la K1 kempo, locul 2 la full-kempo și locul 4 la semi-kempo.

De asemenea, Ariana Gherheș (categ. seniori – 60 kg, CSC Ghiroda și Giarmata Vii) – locul 2 la K1 kempo, locul 2 la la full-kempo și locul 3 la semi-kempo; Bogdan Aenoaei (categ. 16-18 ani – 70 kg, CSC Ghiroda și Giarmata Vii) – locul 2 la full-kempo, locul 3 la semi-kempo și locul 4 la K1 kempo; Patrik Sava (categ. 12-14 ani – 45 kg, CSC Ghiroda și Giarmata Vii) – locul 2 la full-kempo, locul 4 la semi-kempo și locul 4 la K1 kempo.

„Din punctul nostru de vedere, Bogdan Aenoaei este adevăratul campion al categoriei sale, însă respectăm decizia arbitrilor și alegem să nu o comentăm, păstrând spiritul fair-play care definește sportul. Suntem mândri de evoluția și de rezultatele obținute de sportivii noștri, care au demonstrat determinare, curaj și spirit de luptă pe întreaga durată a competiției.

Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultatele obținute, pentru efortul depus și pentru modul exemplar în care și-au reprezentat cluburile! Mulțumim părinților, susținătorilor și tuturor celor care au contribuit la această participare de succes. Continuăm să muncim, să progresăm și să reprezentăm cu mândrie comunitatea noastră la cele mai importante competiții!”, a declarat antrenorul Marius Ciocoiu.