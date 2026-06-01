Incendiu puternic, intervenție extrem de dificilă a pompierilor

Luni dimineață, pompierii Detașamentului Petroșani sprijiniți de SVSU Petrila au intervenit pe strada Constantin Brâncuși din municipiul Petroșani, unde a fost semnalat un incendiu izbucnit la o casă.

La fața locului, au fost mobilizate patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la mansarda și acoperișul locuinței, cu posibilitatea de extindere a focului la două case învecinate și la anexele gospodărești.

Misiunea de stingere a fost foarte dificilă, întrucât mansarda casei era construită din lemn și alte materiale ușor inflamabile.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze focul în limitele găsite, locuințele din proximitate au fost protejate și, din fericire, nu au existat victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Recomandări de la ISU Hunedoara

Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii generate de exploatarea și folosirea improvizațiile electrice în locuinţe şi gospodăriilor cetăţeneşti, ISU Hunedoara recomandă cetăţenilor, respectarea cu strictețe a următoarele măsuri de prevenire:

⛔️ nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeaşi sursă (prelungitor, priză) în acelaşi timp, topeşte, producând scurtcircuitul electric;

⛔️ nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu;

⛔️ nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora;

⛔️ nu utilizaţi aparate electrice improvizate sau conductori electrici deterioraţi sau neizolaţi corespunzător; pentru remedierea defecţiunilor constatate la aparatele şi instalaţiile electrice defecte apelaţi la specialişti sau la persoane autorizate;

⛔️ verificați instalația electrică și renunțați la aparatele defecte și la improvizații.

⚡️ 🔥 Este interzisă utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii;

🔋 🔌 🔥 Este interzisă suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori.

