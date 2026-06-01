Căruță izbită de o mașină la Peciu Nou. Autoturismul s-a răsturnat

Luni dimineață, în jurul orei 08:35, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma producerii unui accident rutier pe DJ 593, la intrarea în comuna Peciu Nou.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență militari din cadrul Detașamentului 2 Timișoara, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic.

În accidentul rutier sunt implicate un autoturism în care se afla doar conducătorul auto și o căruță în care erau două persoane.

În urma producerii evenimentului, autoturismul s-a răsturnat.

Toate victimele sunt conștiente, cooperante și primesc îngrijiri medicale, a transmis ISU Timiș.

UPDATE: Victimele au fost transportate la spital. Din nefericire, calul a murit.