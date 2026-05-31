Zâna jucăriilor deschide ziua de 1 Iunie în Parcul Copiilor din Timișoara. Programul evenimentelor

Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură, dedică întreaga lună iunie copiilor, prin evenimente care au loc atât de Ziua Copilului, cât și în weekendurile din perioada 6-28 iunie.

Spectacole, jocuri, ateliere creative, activități sportive și experiențe interactive pentru toate vârstele – toate, pentru a sărbători copilăria, vacanța și începutul de vară!

Zâna jucăriilor deschide ziua de 1 Iunie, în Parcul Copiilor

De la ora 10:00, Zâna jucăriilor va conduce parada costumelor populare purtate de copii spre scena din parc, pe care vor urca ansambluri și artiști din județul Timiș, precum și școli de arte din oraș. De la ora 11:00, și labirintul devine o mică scenă, găzduind spectacolul „Peștișorul de aur”, ateliere de storytelling și de instrumente muzicale vechi.

Ateliere pentru toate gusturile

CIREȘAR invită copiii la ateliere creative, de modelaj în lut, împâslit, pictură pe lemn, meșteșuguri, ilustrație japoneză, string art sau de reciclare, dar și de robotică și programare digitală, propuse de copiii multiplu medaliați, ai Colegiului Național Bănățean, și de școli private din oraș. Totodată, instituțiile partenere pregătesc ateliere și prezentări interactive de tehnică și echipamente.

Cinema la tunel și distracție, la plaja urbană

Pregătit special pentru copii, tunelul se transformă în minicinema, iar plaja urbană, amenajată la Amfiteatru, îi așteaptă pe cei mici cu nisip, umbreluțe și șezlonguri, dar și cu distracție – dans, Zumba Kids, DJ set-uri și mult îndrăgita „Spuma Light Party”. După-amiaza se încheie cu un spectacol de circ pe nisip, programat la ora 17:00.

Ne împrietenim cu transportul urban

„Vaporetto Cireșar”, decorat de sărbătoare, „troleibuzul vesel”, pictat chiar de copii, și „mașinuța micilor călători” – proiect interactiv propus de STPT pentru învățarea regulilor de utilizare a transportului public – aduc bucurie și puțină educație civică, deopotrivă.

„Balul Cenușăresei” – premiera verii, în Parcul Rozelor

Ziua de 1 Iunie se încheie în Parcul Rozelor, unde, de la ora 20:30, va avea loc premiera musicalului „Balul Cenușăresei”, o producție spectaculoasă, dedicată tuturor vârstelor.

Zâna care intră în scenă pe motor, căluții de la caleașcă pe trotinete electrice, interpretați de dansatori ai Ansamblului „Timișul”, sunt doar două dintre ideile inedite ale regizorului Toma Hogea, care aduce împreună actori ai teatrelor timișorene, dar și independenți, într-un cadru creat de scenograful Zsolt Fehervari, costume de Alina Lățan-Samaras, pe o muzică semnată de Codruț Bîrsan și coregrafia lui Baczó Tünde.

Intrarea la spectacol se face pe bază de bilete, care pot fi achiziționate pe www.iabilet.ro și www.bilete.ro, cu codul special de reducere BAL20.

PROGRAM DETALIAT, 1 IUNIE 2026, PARCUL COPIILOR

CIREȘAR ÎN COMUNITATE

10:00 – 14:00 | Zona Michelangelo

Expoziții, „troleibuzul vesel”, ateliere și prezentarea tehnicii din dotare, propuse de ISU „Banat”, IPJ

Timiș, Jandarmeria, Poliția Locală, Poliția de Frontieră, Ambulanța, Garnizoana Timișoara, SALVO,

ASEMT, STPT ș.a.

12:30 | Spuma Light Party & bătaie cu apă

ZÂNA JUCĂRIILOR

10:15 | Zona Michelangelo

Parada costumelor populare purtate de copii, însoțiți de Zâna Jucăriilor

SCENĂ

10:30 | spectacol multicultural, cu Ansamblul „Timișul” Tineret și ansambluri invitate: Fialôčka,

Eszterlánc, Zolotii druzii, Vidovdan ș.a.

12:30 | spectacol oferit de școli de arte din oraș, Fanfara militară și Liceul de Artă „Ion Vidu” (program

Disney)

LABIRINT ȘI TUNEL

11:00 | „Peștișorul de aur” – spectacol pentru copii

12:00 | atelier de mânuit păpuși, cu actrița Maria Gornic

13:00 | atelieR de cuvinte și EduStory, cu Ina Dafinescu

17:00-18:00 | ateliere de instrumente muzicale

11:00 / 14:00 / 17:00 | Tunel

Proiecții „Mary Poppins II”

ATELIERE

10:00 – 16:00

Atelier de robotică, programare digitală, demonstrații interactive și jocuri educative

10:00 – 14:00 și 15:00 – 19:00

JOC ȘI TRADIȚIE – păpuși, nuiele, linguri de lemn decorate și meșteșuguri tradiționale

JOC ȘI MEȘTEREALĂ – atelier de lemn și pielărie

JOC ȘI CREATIVITATE – brelocuri, împâslit, pictură, ceramică, string art, ilustrație japoneză ș.a.

JOC ȘI NATURĂ – ateliere de reciclare creativă, plantări și activități educative despre natură și mediu

ș.a.

ALTE ACTIVITĂȚI

10:00 – 19:00 – SPORT ȘI JOC

Activități sportive, airsoft, rugby, trasee interactive

11:00 – 18:00 – CARAVANA CU JOCURI

Jocuri de lemn și concurs de kendama

11:00 – 19:30

Plimbări de agrement cu vaporetto

PLAJA DIN ORAȘ

10:00 | Dans cu Sweet Dance, Extrem Dance, Top Dance și Nisse Dance Academy

11:20 | Zumba Kids cu Ana și Cory

12:00 | DJ Zolee Vee

14:00 | Spuma Light Party & bătaie cu apă

17:00 | Spectacol și ateliere de circ – Rogier și Rossa

Început de vară și de vacanță, în Parcul Copiilor

Sâmbătă, 6 iunie, ora 11:00, „Hänsel și Gretel” și atelier de păpușerit, 5+

Duminică, 7 iunie, ora 18:00, „Patricia și Distractorii”, 7+

Sâmbătă, 13 iunie, ora 18:00, „Teatru-n 4”, 10+

Duminică, 14 iunie, ora 11:00, „Cei 3 purceluși” și atelier de păpușerit, 3+

Sâmbătă, 20 iunie, ora 11:00, „Ursul păcălit de vulpe”, 3+

Duminică, 21 iunie, ora 11:00, „Scufița roșie”, 3+

Sâmbătă, 27 iunie, ora 11:00, „Deșertul Sahara” și atelier de păpușerit, 5+

Duminică, 28 iunie, ora 18:00, „Patricia și Distractorii”, 7+

Accesul la toate activitățile și spectacolele din Parcul Copiilor, în perioada 1-28 iunie, este GRATUIT. De asemenea, luni, 1 iunie, între orele 11:00-16:00, este GRATUIT accesul la TOATE obiectele de divertisment din Parcul Copiilor.