Ziua Internațională a Copilului, la Opera timișoreană: „Hänsel și Gretel”, un titlu emblematic al repertoriului liric dedicat celor mici și întregii familii

Opera Națională Română din Timișoara anunță cu bucurie prezentarea spectacolului pentru copii „Hänsel și Gretel” de Engelbert Humperdinck, un titlu emblematic al repertoriului liric dedicat celor mici și întregii familii.

Luni, 1 iunie 2026, de la ora 18:00, publicul este invitat să pășească într‑o lume fermecată, unde curajul, imaginația și aventura se împletesc într‑un spectacol plin de culoare, muzică și emoție. Personajele îndrăgite ale operei îi vor conduce pe copii și părinți într‑un univers de poveste, în care fiecare scenă devine o experiență memorabilă.

Prin această producție, Opera Națională Română din Timișoara celebrează Ziua Internațională a Copilului printr‑un eveniment dedicat bucuriei, creativității și descoperirii lumii teatrului muzical.

Spectacolul „Hänsel și Gretel” promite o seară plină de farmec, energie și surprize, oferind publicului tânăr ocazia de a se apropia de arta lirică într‑un mod accesibil și captivant.

Distribuția: Peter (tata) RĂZVAN GROZĂVESCU, Gertrud (mama) DIANA CHIRILĂ, Hänsel LAURA MĂRGINEAN, Gretel DAIANA VINARS , Vrăjitoarea ANA MARIA STĂNOIA, Piticul ALINA DUMITRANA PÎNDICI, Zâna DIANA ZAHARIA

Bilete disponibile online https://www.ort.ro/eveniment/896/ro/H%C3%A4nsel-%C8%99i-Gretel.html și la agenția de bilete.

Foto: Iosif Rozemberg