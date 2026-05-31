Accident grav în Timișoara, un minor în vârstă de 5 ani a fost luat cu salvarea

Duminică, 31 mai, în jurul orei 14:00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Timișoara.

Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 49 de ani, a condus un autoturism pe strada Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat ar fi efectuat viraj la stânga pe Calea Aradului și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unui minor în vârstă de 5 ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

