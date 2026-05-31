Accident grav în Timișoara, un minor în vârstă de 5 ani a fost luat cu salvarea

Duminică, 31 mai, în jurul orei 14:00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Timișoara.

Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 49 de ani, a condus un autoturism pe strada Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat ar fi efectuat viraj la stânga pe Calea Aradului și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unui minor în vârstă de 5 ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

CITEȘTE ȘI: PPC Renewables România anunță golirea temporară a lacului Trei Ape pentru reabilitarea infrastructurii hidromecanice

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.