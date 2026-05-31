Mândrie alb-violetă! Bronz național pentru juniorii 3 de la SCM Politehnica Timișoara

Juniorii 3 ai SCM Politehnica Timișoara, pregătiți de Cristina Șunei și Horváth Attila (coordonatorul loturilor de juniori), au câștigat medaliile de bronz la Turneul Final al Campionatului Național de Handbal (disputat la Suceava), după ce au învins duminică, în finala mică, pe LPS Suceava, cu scorul de 36-24.

În meciurile din grupă, poliștii au obținut următoarele rezultate: 41-34 cu LPS Suceava, 32-35 cu CSȘ Craiova și 34-28 cu ACS Avatar Brașov.

Tinerii alb-violeți reușesc, astfel, o performanță remarcabilă, care răsplătește munca, determinarea și spiritul de echipă demonstrate pe parcursul întregului sezon.

Campioană națională la categoria de vârstă J3 este Liceul Teoretic Liviu Rebreanu Turda, care s-a impus în finala cu CSU din Suceava, scor 29-23.