Băiat de 16 ani, lovit mortal de o mașină în Dumbrăvița

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Băiat de 16 ani, lovit mortal de o mașină în Dumbrăvița

Băiat de 16 ani, lovit mortal de o mașină în Dumbrăvița

La data de 31 mai 2026, în jurul orei 23:12, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Blaise Pascal, din localitatea Dumbrăvița.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Blaise Pascal, dinspre strada Petofi Sandor înspre strada Victoria, iar la un moment dat a surprins și acroșat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma impactului, pietonul, un minor în vârstă de 16 ani, a fost grav rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul acestuia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

CITEȘTE ȘI: Căruță izbită de o mașină la Peciu Nou. Autoturismul s-a răsturnat

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *