Băiat de 16 ani, lovit mortal de o mașină în Dumbrăvița

La data de 31 mai 2026, în jurul orei 23:12, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Blaise Pascal, din localitatea Dumbrăvița.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Blaise Pascal, dinspre strada Petofi Sandor înspre strada Victoria, iar la un moment dat a surprins și acroșat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma impactului, pietonul, un minor în vârstă de 16 ani, a fost grav rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul acestuia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.