A plecat în veșnicie unul dintre cei mai cunoscuți primari din Timiș.

Cornel Toma, edilul-șef al comunei Pesac, unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi primari din Timiș, a încetat din viață.

„Cu profundă tristețe și regret, am primit vestea decesului primarului comunei Pesac, Cornel Toma. Pierdem un om de administrație dedicat comunității și un coleg respectat în întreg județul Timiș. Timp de ani de zile, Cornel Toma a pus pe primul loc binele locuitorilor din Pesac, ghidat de o dorință neobosită de dezvoltare a comunei sale. În aceste momente de grea încercare, transmit cele mai sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și întregii comunități din Pesac care l-a prețuit și l-a ales să o reprezinte,” este mesajul postat pe Facebook de prefectul județului Timiș, Cornelia Elena Micicoi.

„Instituția Prefectului Județului, Instituția Prefectului Județul Timiș, este alături de toți cei care îi deplâng dispariția.

Dumnezeu să îl odihnească în pace și să le dea putere celor dragi să depășească această uriașă pierdere!”, a mai adăugat aceasta.