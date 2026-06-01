Eveniment unic la Giroc. Nume uriaşe ale sportului, într-un singur loc

O expoziție inedită cu obiecte sportive va avea loc sâmbătă, 6 iunie, la Giroc. Nicolae și Deian Avram (tată și fiu) vor expune o diversitate de obiecte de colecție, majoritatea semnate de nume mari ale sportului de pe plan intern și de la nivel mondial.

„Ne place să adunăm obiecte, inclusiv sportive. Avem o sută de tricouri, multe cu autografe. De la FCSB și Universitatea Craiova avem semnături de la toți jucătorii acestor echipe. Avem tricoul Corvinului din meciul cu Oțelul Galați din finala Cupei României, tot cu semnături. De la David Miculescu și Marius Marin, personal pentru Deian. Peste 20 de jucători au semnat pentru el, a fost la un eveniment la Măureni.

Avem și mingi de fotbal. Una specială este cea a echipei naționale, cu semnăturile lui Adrian Ilie, Cristian Chivu, Cosmin Contra, Toni Doboș, Gică Popescu, Florin Cernat și Mirel Rădoi. O altă minge este semnată de Hagi.

Piesa principală este o minge a <<galacticilor>> din sezonul 2001-2002, după finala de Liga Campionilor câștigată cu Bayer Leverkusen. Este semnată de toți jucători, inclusiv de Zinedine Zidane, Iker Casillas, Luis Figo, Claude Makelele, Roberto Carlos, Aitor Karanka și Steve McManaman. A fost oferită unei persoane de către acționarii clubului. Avem și un tricou de la AC Milan din 2006, semnat de toate vedetele de atunci.

Vor fi expuse și mingi de tenis semnate de Rafael Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic. Mingi individuale avem de la Simona Halep, Ilie Năstase, Gael Monfils, Emma Răducanu și Mihaela Buzărnescu. Vor fi expuse și mingi de baseball. Va fi un eveniment unic”, ne-a declarat Nicolae Avram.