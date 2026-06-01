Medalii pentru elevii timișeni la Olimpiada Națională de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

În perioada 26–29 mai 2026, Satu Mare a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, eveniment ce a reunit participanți din întreaga țară, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra cunoștințele și creativitatea în diferite domenii ale IT-ului.

Elevii din județul Timiș au obținut următoarele rezultate:

Secțiunea TIC

– Menţiune și medalie de aur – Andrei Kseiri (clasa a IX-a, Liceul Teologic Penticostal “Logos” Timișoara)

– Mențiune și medalie de argint – Cristian Victor Tănăsescu-Marcu (clasa a X-a, Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj)

Mențiune și medalie de argint – Andrei Luca Ciovica (clasa a X-a, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara)

Medalie de bronz – Darius Andrei Colțan (clasa a IX-a, Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj)

Medalie de bronz – Alexandru Ioan Anchidin (clasa a X-a, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara)

Medalie de bronz – Alexandra Cristina Streian (clasa a XI-a, Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj)

Medalie de bronz – Valentin Petru Socaci (clasa a XII-a, Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj)

Secțiunea C#

Menţiune și medalie de aur – Alexandru Morgoci (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara)

Mențiune și medalie de argint – Mark Justinian Aster (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara)

Medalie de bronz – Vlad Virgil Stoica (clasa a IX-a, Colegiul Național “Constantin Diaconovici Loga” Timișoara)

Profesorul însoțitor al lotului timișean a fost Ramona Monica Dejica, de la Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj.

