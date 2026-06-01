Vin și înșelătoriile pe Airbnb odată cu vara: ce îți cere „gazda” ca să te păcălească.

Căldura a sosit deja, ceea ce înseamnă că mii de români se pregătesc să se bucure de concedii în limita posibilităților. Astfel, foarte mulți turiști preferă în ultimii ani variante mai practice în locul camerelor de hotel. Dar cu ce preț?

În ultimii ani, în special în Europa a crescut puternic tendința de a închiria locuințe de la persoane fizice, în locul hotelurilor, iar dintre platformele disponibile, cea mai cunoscută este Airbnb, scrie El Economista.

Airbnb este un serviciu care conectează utilizatorii cu locuințe disponibile pentru închiriere de vacanță în destinația dorită. Aplicația gestionează rezervările a sute de mii de utilizatori din întreaga lume, iar acest succes nu a trecut neobservat de infractorii cibernetici.

Din acest motiv, escrocheriile în interiorul platformei au crescut semnificativ în ultima vreme. Deși Airbnb implementează numeroase măsuri de protecție și securitate, nu poate preveni toate fraudele care au loc.

Adesea, utilizatorii sunt cei care, fără să știe, facilitează aceste înșelătorii, cum este cazul fraudei prin plată în avans.Respectă regulile platformei

Airbnb are reguli clare pe care trebuie să le urmezi pentru a evita astfel de probleme. Una dintre cele mai sensibile zone este plata cazării. Compania precizează că toate plățile trebuie efectuate exclusiv prin aplicație, iar în prețul total sunt incluse toate costurile asociate.

Fii conștient de procedură

Conform regulilor, plata pentru cazare nu este transferată gazdei până în momentul în care clientul ajunge efectiv în locuință. Astfel, dacă apare o problemă, banii rămân protejați. Cu toate acestea, potrivit Airbnb, există tot mai multe „gazde” care cer plata în avans, în afara platformei.

Nu avea încredere în promisiuni care nu apar oficial

În schimb, escrocii pot oferi reduceri sau avantaje dacă faci plata prin servicii externe Airbnb. De obicei, aceștia spun că astfel evită comisionul platformei și că ambele părți câștigă. În realitate, scopul este să primească banii și să dispară.

Fii precaut și raportează

Dacă o gazdă îți cere să faci plata în avans sau prin alte metode decât cele oficiale Airbnb, ignoră solicitarea și insistă să folosești platforma. Ulterior, raportează contul respectiv către Airbnb, pentru ca platforma să poată interveni și preveni alte fraude.

(sursa: Mediafax)