Expoziţie permanentă de reptile, la Timișoara.

ExotiCorner deschide joi, 4 iunie, începând cu ora 17, o expoziție inedită de reptile vii, de animale exotice — un loc unde veți putea descoperi creaturi fascinante, de la micuți care încap în palma ta până la uriaşi blânzi și prietenoși.

”Această expoziție este mai mult decât o simplă prezentare de animale.

Este rezultatul a mulți ani de pasiune, cercetare, învățare și dedicare. Toate animalele pe care le veți vedea sunt animalele mele de companie, îngrijite cu drag de-a lungul anilor și care încă reușesc să mă surprindă prin frumusețea și personalitatea lor.

Evenimentul este gândit ca o experiență interactivă și educativă, unde veți putea vedea îndeaproape animale adesea neînțelese sau temute, veți afla informații interesante despre ele și, de ce nu, poate chiar vă veți împrieteni cu unele dintre ele.

Sunteţi aşteptaţi pe strada Izlaz nr 81 A, în zona Steaua. Locația nu dispune de spaţii de parcare, însă se pot găsi locuri libere pe străzile din apropiere.

Se poate ajunge ușor și cu bicicleta sau cu autobuzul E8. Vă aștept cu drag să descoperim împreună o lume exotică spectaculoasă!”, a transmis organizatorul evenimentului.