Inaugurare de… cetate pe Dunărea bănățeană.

Sâmbătă, 6 iunie, cu începere de la ora 14, în localitatea Coronini din județul Caraș-Severin, de pe malul Dunării bănățene, se va desfășura ceremonia de inaugurare a… Cetății Ladislau.

Este vorba, de fapt, de introducerea în circuitul turistic a acestui vechi și valoros monument istoric, care a făcut recent obiectul unor ample lucrări de restaurare, în cadrul unui program de finanțare de peste 22 de milioane de lei, dintre care 17 milioane atrași din fonduri europene, cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Vest.

Donjonul de la Coronini, cum mai este cunoscută cetatea, a fost construit la începutul secolului XV, pe ruinele unor fortificații mult mai vechi, aflându-se inițial în posesia cavalerilor teutoni, iar după 1435, în cea a casei Hunedoreștilor, căreia i-au aparținut Iancu de Hunedoara și fiul său Matei Corvin.

Recentele lucrări de restaurare au inclus consolidarea donjonului și a zidurilor de incintă, amenajarea de pasarele metalice și platforme de belvedere, precum și a unui sistem de iluminat arhitectural.

Foto: Vatra MCP