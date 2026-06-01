Gală de Operă şi Operetă, la Timișoara. Programul complet.

Opera Naţională Română Timişoara va găzdui vineri, 5 iunie, cu începere de la ora 19, sub bagheta dirijorală a lui Hermann Syabolcs, o Gală de Operă și Operetă cu solişti din rândurile studenţilor specializării Canto ai Facultății de Muzică și Teatru – UVT, acompaniați de Orchestra ORT.

Programul serii cuprinde: Rebeca Pricopi – „Las hijas del Zebedeo”, Claudiu Şola – „Infelice! E tuo credevi” din Ernani – Giuseppe Verdi, Anca Domuța – „Canzone del velo” din Don Carlo – Giuseppe Verdi, Taisia Ștefania Ştefan – „Mercè, dilette amiche” din I Vespri Siciliani – Giuseppe Verdi, Ioan Toma – „Sì, morir ella de’!” din La Gioconda – Amilcare Ponchielli, Alexandru Ticula – „Io morrò, ma prima in grazia” din Don Carlo – Giuseppe Verdi, Casiana Cioată – „Divinités du Styx” din Alceste – Christoph Willibald Gluck, Emanuel Nicoară – „Ella mi fu rapita” din Rigoletto – Giuseppe Verdi, Violeta Tiponuț – „Les oiseaux dans la charmille” din Les Contes d’Hoffmann – Jacques Offenbach, Ada Mârza – „Acerba voluttà” din Adriana Lecouvreur – Francesco Cilea, Nagy Noémi – „Batti, batti, o bel Masetto” din Don Giovanni – W. A. Mozart, Camelia Tuță – „Della crudele Isotta” din L’elisir d’amore – Gaetano Donizetti. Momente de ansamblu: Violeta Tiponuț & Darius Gruiță – Duetul Rigoletto–Gilda din Rigoletto (actul II), Samira Bulz & Alexandru Ticula – Duetul Ana–Sandu nr. 11 din opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu, Violeta Tiponuț, Darius Gruiță, Ada Mârza & Emanuel Nicoară – Cvartetul „Bella figlia dell’amore” din Rigoletto.

Rezervarea locurilor se realizează prin completarea formularului:https://forms.gle/b8e7spdEwXicg2pF6.

Solicitarea locurilor se poate realiza până în data de 4 iunie 2026, ora 16:00.

Confirmarea locurilor va fi transmisă prin e-mail în data de 4 iunie după ora 16:00 și în dimineața zilei de 5 iunie.

