Economic

Gigantul italian Ferrero va deschide o fabrică la Timişoara. Producătorul Nutella şi Kinder a cumpărat deja terenul

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Gigantul italian Ferrero va deschide o fabrică la Timişoara. Producătorul Nutella şi Kinder a cumpărat deja terenul

Gigantul italian Ferrero, un grup cu afaceri anuale de aproape 20 mld. euro, mai mult decât toată industria alimentară din România, va deschide o fabrică la Timişoara, spun mai multe surse pentru ZF.

Producătorul Nutella şi Kinder, a 13-a cea mai puternică afacere din Italia, ar fi cumpărat deja terenul.

Până la momentul publicării acestei ştiri, Ferrero nu a răspuns solicitărilor repetate ale Ziarului Financiar.

Totuşi, italienii au înfiinţat în 2026 o firmă nouă – Ferrero România Industrial SRL, care are CAEN-ul1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase.

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