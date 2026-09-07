Accident extrem de grav în Timiş, victime încarcerate

Luni, în jurul orei 14:00, pompierii au fost solicitați să intervină la un accident rutier în localitatea Chizătău.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autosanitară SMURD și 6 pompieri. De asemenea, s-au deplasat și 2 ambulanțe SAJ.

Potrivit primelor informaţii transmise de ISU Timiş, în eveniment a fost implicat un autoturism în care se aflau trei persoane, dintre care două au rămas încarcerate.

Salvatorii depun eforturi pentru extragerea victimelor.

Intervenţia este în dinamică, vom reveni.

UPDATE

Cele două victime au fost extrase și predate echipajelor medicale, conștiente și cooperante.

Toate cele 3 persoane implicate în accident, vor fi transportate la spital.

Ce au stabilit polițiștii

O femeie, de 62 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre localitatea Chizătău înspre localitatea Topolovățu Mare, iar la un moment dat, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pătrunzând pe sensul opus de mers și intrând în coliziune cu un cap de pod, ulterior răsturnându-se.

În urma impactului au rezultat trei victime, respectiv femeia de 62 de ani, precum și doi bărbați, pasageri în autoturism, de 30 și 31 de ani. Cu toții au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: arhivă