Tânărul accidentat, adus în stare critică la spital în Timişoara, cu elicopterul SMURD, s-a stins…

Duminică, 6 septembrie, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Bozovici au fost sesizați, prin 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Comunal 36, la kilometrul 3, la ieșirea din localitatea Putna.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 09:30, un tânăr de 24 de ani, care conducea un autoturism de teren din direcția Putna către Prigor, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autoturismul ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu trunchiul unui copac, fiind ulterior proiectat în alți arbori.

În urma impactului, conducătorul auto și cei trei pasageri au rămas încarcerați.

Conducătorul auto a fost găsit în stare de inconștiență, fiindu-i acordate îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital în Timişoara.

O tânără de 16 ani, pasageră pe locul din dreapta-față, și un tânăr de 22 de ani, pasager pe bancheta din spate, au fost transportați şi ei la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate. Cel de-al patrulea ocupant al autoturismului nu a necesitat îngrijiri medicale.

Din nefericire, în dimineaţa zilei de luni, 7 septembrie, conducătorul auto s-a stins la spital…