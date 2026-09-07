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Accident groaznic, tânăr adus cu elicopterul SMURD la Timişoara

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Accident groaznic, tânăr adus cu elicopterul SMURD la Timişoara

Un tânăr de 24 de ani a fost adus în stare critică la Spitalul Judeţean din Timișoara, după ce a fost implicat într-un accident grav în judeţul Caraş-Severin.

Duminică dimineață, în jurul orei 10, pompierii militari ai echipajului SMURD Bozovici au fost solicitați de urgență pe raza localităţii Putna.

Aflat la volanul unei mașini de teren, tânărul a pierdut controlul direcției — cel mai probabil din cauza vitezei — și s-a izbit violent de un copac, pe care l-a retezat în urma impactului.

Victima a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitată timp de mai bine de o oră.

Salvatorii SMURD l-au menținut în viață timp de 36 de minute, până la sosirea elicopterului SMURD de la Caransebeș, care l-a transportat de urgență la Timișoara.

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Sursa foto: caon.ro

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