Şofer de microbuz şcolar, care transporta 14 elevi din Timiş, prins băut la volan (foto)

Un șofer de microbuz școlar a fost prins băut la volan în timp ce transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia.

Luni, 7 septembrie, polițiștii din Gătaia au oprit vehiculul pentru un control de rutină. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că bărbatul avea o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto s-a ales cu o amendă de 4.325 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile.

Poliția anunță că va continua verificările stricte în rândul transportatorilor școlari pentru a asigura securitatea copiilor.