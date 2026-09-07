Restricţii importante pe autostrada A1, între nodurile rutiere Margina şi Traian Vuia

În perioada următoare, pe autostrada A1, în judeţul Timiș, între kilometrii 436+000 și 436+500, vor fi restricții pentru desfășurarea unor lucrări de remediere, derulate în perioada de garanție de către antreprenorul Webuild Group România.

Intervențiile presupun frezarea straturilor rutiere și consolidări prin executarea de micropiloți, urmând să se desfășoare etapizat pe ambele sensuri de mers, între nodurile rutiere Margina și Traian Vuia.

„Pe durata lucrărilor din această etapă, traficul rutier va fi restricționat pe banda 1 și pe banda de urgență, circulația desfășurându-se exclusiv pe banda 2.

Semnalizarea rutieră temporară va rămâne montată pe carosabil în regim permanent, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții și în weekend-uri, fiecare zonă de intervenție rămânând restricționată aproximativ o săptămână.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție sporită și să respecte semnalizarea rutieră pentru restricțiile instituite!”, a transmis DRDP Timişoara.